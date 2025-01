Cel mai ieftin hipermarket discount din Brasov, ATAC Bartolomeu, va aduce noi preturi extraordinare

Incepand de vineri, 24 ianuarie, si pana pe 23 februarie, la ATAC Hiper Discount by Auchan ai 5% bani inapoi pe cardul de fidelitate MyBusiness Club, pentru afacerea ta, daca esti persoana juridica. In plus, fie ctipersoana fizica sau juridica,tot in magazinul tau preferat, care te asteapta zilnic cu preturi mici, vei gasipreturiin cascada incredibile la produse esentiale, precumfructe si legume,faina, cafea, gata de a fi descoperite. ... citește toată știrea