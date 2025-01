Cel mai mare aisberg din lume, de 15 ori marimea Bucurestiului, este aproape sa intre in coliziune cu un teritoriu britanic

Cel mai mare aisberg din lume este inca in miscare si exista temeri ca s-ar putea indrepta spre nord din Antarctica, spre insula Georgia de Sud, potrivit CNN.Aisbergul, denumit A23a, a fost "blocat" invartindu-se in jurul unei munte subacvatic timp de mai multe luni, potrivit lui Andrew Meijers, oceanograf la British Antarctic Survey.Acum, el pare sa se miste cu curentul dominant spre Georgia de Sud, un teritoriu britanic de peste mari in sudul ... citește toată știrea