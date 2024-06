Cel mai mare parc fotovoltaic din Romania, inaugurat intr-o comuna din Brasov

In comuna Parau din judetul Brasov, a fost inaugurat cel mai mare parc fotovoltaic din Romania, cu panouri care se misca dupa soare, anunta Agentia de presa Rador, care citeaza Radio Brasov.Investitia este una privata si in aceasta perioada se fac testarile specifice sistemului de productie sustenabila. Parcul se intinde pe o suprafata de 113 hectare, iar mecanismul echipat cu trakere, permite panourilor sa isi schimbe pozitia in functie de soare. Proiectul va genera energie electrica pentru ... citește toată știrea