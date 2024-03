Cel mai mare santier al Brasovului, dupa Aeroport: Polivalenta va fi gata la timp

Incepute in luna septembrie a anului 2022, lucrarile la Sala Polivalenta din Brasov au ajuns intr-un stadiu avansat. Lucrarile se deruleaza conform graficului, in acest moment fiind in etapa finala de turnare stalpilor de la ultimul inel al salii principale, operatiune care se va incheia la sfarsitul acestei luni.Reprezentantul constructorului, Calin Janta, a mentionat ca "in momentul de fata suntem cu structura undeva la 90%, iar spre finalul lunii vom ajunge la 100%, deci terminam structura ... citește toată știrea