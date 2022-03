CEL MAI MARE TARG DE LOCURI DE MUNCA! 23-24 martie 2022

First Job School organizeaza in perioada 23-24 martie CEL MAI MARE TARG AL LOCURILOR DE MUNCA. Evenimentul, care va avea loc la Casa Armatei Brasov intre orele 09.00-18.00, va gazdui peste 50 angajatori din judetele Brasov si Covasna care pun la dispozitia participantilor peste 400 locuri de munca.Targul se adreseaza persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca dar si angajatilor care doresc sa-si schimbe locul de munca. Ofertele de angajare acopera majoritatea domeniilor ... citeste toata stirea