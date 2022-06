Cel mai puternic pompier se stabileste la Brasov

Faza nationala a concursului "Cel mai puternic pompier" se desfasoara in acest an la Brasov. Competitia se va derula pe durata a doua zile, 22 si 23 iunie, in parcarea mall-ului Coresi. La startul intrecerii sunt asteptati peste 100 de pompieri din intreaga tara. "Pompierii sunt oameni puternici, curajosi si dedicati unei cauze nobile: salvarea vietilor. Pentru a face fata tuturor provocarilor se pregatesc continuu pentru a mentine un nivel de pregatire ridicat. Un mijloc de atingere a acestui ... citeste toata stirea