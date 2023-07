Cel mai rapid tren din lume a fost testat in China. Acesta poate sa atinga pana la 453 de kilometri pe ora. Daca viteza aceasta ar fi atinsa in Romania, trenul ar ajunge din Bucuresti la Timisoara in mai putin de o ora si 20 de minute fata de 10 ore cat face in prezent.Acest nou tren de mare viteza a fost testat sub supravegherea atenta a unei echipe de ingineri cu scopul de a asigura siguranta si ... citeste toata stirea