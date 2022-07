Cel mai recent film al lui Cristian Mungiu, intr-o proiectie speciala, sambata, la Reduta

Cinefilii brasoveni vor putea sa vada, sambata, 9 iulie, de la ora 19.00, cel mai recent film al lui Cristian Mungiu - R.M.N., intr-o proiectie speciala, la Centrul Cultural Reduta din Brasov. Proiectia va fi urmata de o discutie intre echipa filmului si public. Filmarile au fost realizate in perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022, in principal in satul Rimetea din judetul Alba, dar si in alte localitati din Transilvania.Pe scurt, pelicula ni-l ... citeste toata stirea