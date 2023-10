In luna octombrie, Romania va sta sub arcusul "Diavolului" - clasic, rock sau folk? Toate la un loc, intr-un stil imposibil de definit si sub cupola unui singur nume: Farfarello. Mani Neumann, numit de presa vestica "cel mai salbatic violonist al Germaniei" sau "Violonistul Diavolului" (in cadrul unei curajoase comparatii cu Paganini), revine in tara alaturi de Ulli Brand si Urs Fuchs cu un turneu national, "Momentum"."Romania este un caz aparte. Am facut un album, nu doar un cantec. Se ... citeste toata stirea