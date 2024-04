Cel mai tanar presedinte din istoria tarii Senegal, ales la trei saptamani dupa ce a iesit din inchisoare, are doua sotii

Bassirou Diomaye Faye a devenit marti, dupa o ascensiune politica fulminanta, al cincilea presedinte al Senegalului, promitand o "schimbare sistemica", suveranitate si liniste in tara dupa ani de tulburari. Mandatul sau incepe insa si cu o situatie nemaiintalnita pana acum la palatul prezidential: aici vor fi doua prime-doamne, pentru ca noul presedinte, in varsta de 44 de ani, este poligam si are doua sotii, relateaza AFP, citata de News.ro.Noul presedinte a ales sa isi afiseze in mod ... citește toată știrea