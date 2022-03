Cel mai vechi buncar al Brasovului e din 1944. Am mai construit intre anii 1954-1957, in 1974-1980, in 2022 le peticim

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) Brasov a aprobat luni, 7 martie, o hotarare privind alocarea de fonduri pentru aducerea in stare de operativitate a adaposturilor de protectie civila care au fost date in patrimoniul municipalitatii brasovene in 2002, in urma unei hotarari de Guvern. In baza deciziei CLSU, Primaria Brasov va supune aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare prin care sa fie repartizate sumele necesare finantarii lucrarilor.Conform declaratiei ... citeste toata stirea