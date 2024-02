Muzeul National de Istorie a Romaniei a prezentat cel mai vechi cuvant scris in limba romana.Prima inscriptie in limba romana ar data din secolul al X-lea si ar fi prezenta pe un ulcior descoperit in asezarea medio-bizantina de la Capidava, judetul Constanta, potrivit Muzeului National de Istorie a Romaniei.Ulciorul are gatul si toartele rupte din vechime, iar fundul sau este ... citește toată știrea