Cele 4 viori ale lui Enescu, impreuna pe aceeasi scena: Brasov, 27 noiembrie

Pentru prima data in istoria Romaniei, toate cele patru viori care i-au apartinut violonistului si compozitorului George Enescu (care se gasesc in patrimoniul Muzeului National "George Enescu" din Bucuresti si sunt instrumente clasate in categoria Tezaur) se vor afla impreuna pe aceeasi scena, in noiembrie 2024, intr-un turneu national: Iasi, Bucuresti, Brasov (27 noiembrie, Sala Patria), Galati, Deva, Bistrita.Cei patru violonisti care vor canta la cele patru instrumente sunt Gabriel ... citește toată știrea