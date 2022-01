Cele 51 de troleibuze din Brasov au ajuns astazi la 2 milioane km parcursi

Astazi, cele 51 de troleibuze marca Solaris, achizitionate de municipalitate cu fonduri nerambursabile obtinute in mandatul trecut, au parcurs un total de peste 2.000.000 de km in orasul nostru. Este o contributie semnificativa la reducerea poluarii, atat prin inlocuirea autobuzelor diesel, cat si prin oferirea, datorita conditiilor bune de transport, unei alternative reale la autoturismul propriu.Va reamintim ca, luna trecuta, in 10 decembrie, si cele 60 de autobuze electrice marca SOR au ... citeste toata stirea