Cele 60 de autobuze electrice SOR achizitionate pentru RATBV de municipalitate in ultimii ani cu fonduri nerambursabile au parcurs un total de peste 3.000.000 de km in Brasov. Ceea ce inseamna o contributie importanta in privinta reducerii poluarii. Atat prin inlocuirea parcului auto diesel al companiei de transport; cat si prin oferirea unei alternative reale la autoturismul propriu. Lucru care nu convinge pana la acest moment. ... citeste toata stirea