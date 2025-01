Cele mai asteptate 10 telefoane din 2025 si cat vor costa

Cele mai asteptate 10 telefoane din 2025.Un nou an a inceput, ceea ce inseamna ca noile smartphone-uri vor aparea in curand, deoarece producatorii se pregatesc sa lanseze modele noi care sa inlocuiasca cele mai bune telefoane din 2024. Si nu va trebui sa asteptam mult pentru a afla ce ne rezerva 2025 in materie de smartphone-uri, deoarece cel putin un model flagship important este deja programat sa fie lansat in aceasta luna, in timp ce altul este pe cale sa apara, potrivit Tom's Guide, scrie ... citește toată știrea