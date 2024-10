Cele mai bogate alimente in vitamina K, esentiale pentru un stil de viata sanatos

Toata lumea stie ca o dieta echilibrata, bogata in vitamine si minerale, este cheia unui stil de viata sanatos. Dar despre unele vitamine auzim mai des vorbindu-se, decat despre altele. Stim despre vitamina C ca ne ajuta la sistemul imunitar, despre vitamina D ca ajuta la fixarea calciului, dar despre vitamina K am auzit vorbindu-se prea putin. Ei bine, este la fel de importanta. Ajuta la coagularea sangelui si ajuta la formarea oaselor, potrivit Parade.Cei doi compusi cei mai des intalniti ... citește toată știrea