Barcelona si-a pastrat locul pe lista celor 50 cele mai bune baruri din lume, deoarece Sips, un local cu cocktailuri intime, a ocupat primul loc la premiile din 2023, transmite CNN.In conditiile in care titlul ravnit este dominat de mult timp de unitatile din Londra si New York, anuntul de marti a marcat a doua victorie consecutiva pentru orasul cosmopolit din Spania. Trendy speakeasy Paradiso, care a luat premiul cel mare anul trecut, a alunecat pe locul patru in ... citeste toata stirea