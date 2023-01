Cele mai calde prime trei zile ale anului, in ultimele patru decenii si jumatate

Primele zile din 2023 au adus valori istorice la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind inregistrate recorduri de caldura si cel mai mic strat de zapada din ultimii 45 de ani de cand se fac masuratori, a declarat meteorologul Narcisa Milian de la Centrul Meteorologic Transilvania Sud Sibiu."Nu am mai avut 26 de centimetri, cat erau miercuri, am avut 30 de centimetri in 1990. Mai vine un val in 9, 10 si 11 ianuarie, cand va ninge sigur in toata zona de munte", a explicat ... citeste toata stirea