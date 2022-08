Cele mai frecvente 5 boli ale femeilor

Conform statisticilor Centers for Disease Control and Prevention, principala cauza de mortalitate in randul femeilor este reprezentata de bolile cardiace, cu un procent de 21.8%. Pe locul doi, la mica distanta, se afla cancerul, cu un procent de 20.7%.Alte cauze frecvente de mortalitate in randul femeilor sunt reprezentate de infectii respiratorii joase (6.2%), atac vascular cerebral (6.2%), Alzheimer (6.1%), accidente (4.4%), diabet (2.7%), gripa si pneumonie (2.1%), boli renale (1.8%) si ... citeste toata stirea