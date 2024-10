Cele mai importante statiuni de schi din Europa se confrunta cu o "amenintare existentiala" din cauza crizei climatice

Cele mai importante statiuni de schi din Europa se confrunta cu o "criza existentiala" in urmatoarele decenii, deoarece schimbarile climatice ameninta sa indeparteze definitiv zapada de pe partiile lor populare, scrie Fortune.Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) afirma ca incalzirea globala a provocat cresterea cu 250 de metri, in ultimii 50 de ani, a altitudinii "nivelului de zero grade" la care se gaseste si rezista zapada.Pana in 2026, scenariul elvetian privind schimbarile climatice ... citește toată știrea