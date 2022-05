Cele mai multe mame cu varste intre 10 si 15 ani sunt in Romania

Romania se situeaza pe primul loc in UE in ceea ce priveste numarul de nasteri in randul mamelor cu varsta sub 15 ani. Conform statisticilor realizate pentru anul 2020, 1.645 de fete cu varsta intre 10 si 15 ani au devenit mame in 2020 in statele membre UE. Dintre acestea, 731 fiind romance, informeaza News.ro.Judetele cu cele mai multe nasteri in randul minorelor cu varste sub 15 ani sunt Mures, Bihor si Dolj."Romania a dat sub 5% din numarul total de nasteri din Uniunea Europeana in 2020. ... citeste toata stirea