Cele mai multe prostituate inregistrate legal in Germania sunt romance

Mai mult de o treime dintre prostituatele inregistrate legal in Germania sunt romance.Numarul prostituatelor inregistrate legal in Germania este in crestere, dar ramane sub cel anterior pandemiei, potrivit datelor oficiale publicate vineri, informeaza agentia DPA.Astfel, la finele anului 2023 erau inregistrate in Germania circa 30.600 de prostituate, ... citește toată știrea