Cele mai multe taieri ilegale , in Muntii Fagarasului. Comisia Europeana: ,,Se pierd 3 hectare de padure pe ora"

Un raport intocmit in 2021 de Comisia Europena releva faptul ca Romania pierde trei hectare de padure pe ora prin taierile ilegale, ceea ce inseamna peste 20 de milioane de metri cubi de lemn taiat ilegal in fiecare an si pierderi de 6 miliarde de euro. "Autoritatile nationale nu au fost in masura sa verifice efectiv operatorii si sa aplice sanctiuni corespunzatoare. Inconsecventele din legislatia nationala nu permit autoritatilor romane sa verifice cantitati mari de lemn recoltat ilegal", ... citeste toata stirea