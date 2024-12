Cele patru pacate ale mandriei

Atitudinea aroganta este frecvent asociata cu singuratatea, precum si cu diverse probleme de sanatate mentala si fizica. In plus, poate cauza dificultati serioase in relatiile interpersonale si o profunda lipsa de echilibru in imaginea de sine.In traditia crestina, mandria, considerata primul dintre cele sapte pacate capitale, era perceputa ca o cale sigura catre damnarea eterna. Se crede ca tocmai mandria l-a transformat pe ingerul Lucifer in Satan, simbolul raului absolut. Astazi, desi ... citește toată știrea