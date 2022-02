Cele zece modificari din Codul Rutier care te lasa pieton. Cat de mari sunt amenzile

Zece modificari din Codul Rutier te lasa pieton in cazul in care esti surprins ca ai comis faptele nou incriminate de legislatie. Politistul Daniel Zontea le-a prezentat, pe scurt. Cu totii am aflat ca s-a modificat Codul Rutier si ca sofatul agresiv se pedepseste. Nu toata lumea stie, insa, cum a fost definit in lege acest stil de condus in care un sofer ii deranjeaza pe ceilalti participanti la trafic si care sunt pedepsele care se aplica, odata cu intrarea in vigoare a modificarilor. Daniel ... citeste toata stirea