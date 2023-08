Venice Simplon Orient Express va reveni in Romania la sfarsit de august. Trenul va traversa de doua ori tara noastra, dupa ce a mai tranzitat Romania si in iunie.Trenul va intra in tara duminica, 27 august, la ora 17.24, la Curtici, si va circula pe teritoriul Romaniei ca tren 15011, potrivit datelor Club Feroviar. In statia Brasov va ajunge luni dimineata, 28 august, la ora 7.21, si va pleca mai departe la ora 9.34, pentru a sosi la Bucuresti Nord la ora 15.44, dupa ce pe traseu va avea ... citeste toata stirea