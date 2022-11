Centenarul Incoronarii, celebrat la Bran

Centenarul Incoronarii va fi celebrat la Bran. In cadrul unei expozitii vor fi si marturii ale unor participanti din Tohanu Nou si Fundata.Asociatia ART Society Center cu finantarea Ministerului Culturii, organizeaza, in perioada 4 - 5 noiembrie 2022, la Muzeul National Bran, Gala de Excelenta in Cultura Stella Maris, cu prilejul implinirii a 100 de ani de la incoronarea Regelui Ferdinand I si a Reginei Maria ca Regi ai Romaniei Mari.Proiectul cultural include:dialoguri despre istoria ... citeste toata stirea