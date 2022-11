Centralele de apartament, incluse in programul "Rabla pentru electrocasnice"

Romanii care au centrale de apartament le-ar putea schimba cu unele mai performante, cu ajutorul statului. Initiativa a fost discutata in coalitie, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu.Ministrul Energiei, Virgil Popescu, spune ca a recomandat romanilor care isi permit sa schimbe centrala termica.El a spus ca a discutat cu ministrul Mediului despre introducerea centralelor in programul "Rabla pentru electrocasnice".Virgil Popescu a precizat ca in coalitie a fost stabilit ca in ... citeste toata stirea