Centralele de apartament nu vor fi interzise. Precizari ale Comisiei Europene

Comisia Europeana in Romania anunta ca centralele de apartament nu vor fi interzise la noi in tara.UE nu interzice centralele de apartament. Comisia Europeana sustine ca a fost o dezinformare. Asadar, centralele de apartament nu vor fi interzise in Romania.Comisia Europeana a emis un comunicat prin care dezminte informatiile potrivit carora UE urmeaza sa interzica centralele de apartament, cazanele boilerele sau incalzitoarele pe baza de fosili.Executivul European informeaza ca Directiva ... citește toată știrea