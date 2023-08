Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare totala de 647.000 de lei, in cadrul campaniei nationale de control pentru verificarea respectarii prevederilor legislatiei muncii in centrele de asistenta sociala, desfasurate in perioada 1-18 august 2023, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.Campania nationala desfasurata de Inspectia Muncii a vizat actiuni de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor ... citeste toata stirea