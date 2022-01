Centrele de testare COVID-19 din spitale vor functiona doar in weekend

Incepand de saptamana viitoare centrele de testare COVID-19 din spitale nu vor mai functiona in fiecare zi a saptamanii, ci doar in weekend.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca, centrele de testare din spitale vor fi extinse si in tara incepand de saptamana viitoare, insa vor functiona doar in weekend.Rafila a mentionat ca in timpul saptamanii testarea se poate face in cabinetele medicilor de familie."O sa extindem in weekend centrele de recoltare a probelor pe care le-am ... citeste toata stirea