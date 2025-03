Centru Comunitar la Rasnov, printr-o investitie de 400.000 de euro. Va asigura servicii medicale, sociale si educationale pentru sustinerea copiilor si familiilor din comunitate

La Rasnov se construieste un Centru Comunitar care va sprijini combaterea excluziunii sociale si a abandonului scolar.Distribuie daca iti place!Hope and Homes for Children a inceput constructia unui Centru Comunitar la Rasnov, in parteneriat cu Primaria Rasnov.Centrul de zi de consiliere pentru parinti si copii de la Rasnov incepe sa prinda contur. Hope and Homes for Children Romania a ... citește toată știrea