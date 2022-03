Centru telefonic in limba ucraineana si brosura cu informatii necesare cetatenilor din Ucraina

Cetatenii din Ucraina care au ajuns in Romania, au la dispozitie un centru telefonic pentru informatii, activat la Sighetu Marmatiei, dar si o brosura cu informatii legate de drepturile lor in tara noastra, intocmita de MAI.Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a pus in functiune luni dimineata un centru telefonic integrat unde politisti de frontiera romani, vorbitori de limba ucraineana, vor fi alaturi de dispecerii care preiau apelurile telefonice, non-stop, la numarul unic de ... citeste toata stirea