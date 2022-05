Centrul Brasovului: 1 "betiv de noapte" si alti 3 soferi care "plang in urma". La Bran, "betivi de Bucuresti"

Trei dosare penale pentru alcool la volan au deschis politistii din judet si sambata, 30 aprilie sI in noaptea ce a urmat. Doua dintre ele au fost deschise dupa "betii de noapte", unul dintre soferi apugand sa distruga 3 masini in calea lui.Primul a fost prins in jurul orei 05.40, pe strada Castelului din Brasov, Politia fiind chemata dupa ce acesta a acrosat trei autovehicule stationate. La testul de alcool, barbatul, in varsta de 31 ani, a ... citeste toata stirea