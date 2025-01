Centrul Brasovului, arhiplin in noaptea dintre ani. Petrecere, artificii, lumini si prognoze sumbre ale autoritatilor, la inceput de 2025

Piata Sfatului a fost plina ochi la trecerea dintre ani. Mii de persoane au intampinat anul 2025 in inima orasului, cu urale, jocuri de lumini si artificii trase de la Turnul Alb, dar si din mijlocul multimii.In ciuda bucuriei generale, autoritatile locale au fost mai pesimiste in ceea ce priveste noul an."2025 va fi un an complicat daca ne raportam la situatia generala, din punct de vedere economic, social si politic si din perspectiva asta trebuie sa avem foarte mult echilibru in tot ceea ... citește toată știrea