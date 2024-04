Centrul Brasovului nu se inchide in weekend. Regulamentul a cazut la vot

Restrictionarea traficului in Centrului istoric al Brasovului si in Schei la sfarsit de saptamana pentru anumite categorii de autovehicule a fost pe ordinea de zi a Consiliului Local de joi, 25 aprilie. "Regulamentul pentru accesul auto in Zona cu Nivel Scazut de Emisii si Trafic Limitat din Centrul Istoric al Municipiului Brasov" prevedea in esenta restrictionarea accesului de vineri, ... citește toată știrea