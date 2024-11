Centrul Cultural romanesc din Nurnberg l-a trimis la plimbare pe agentul electoral Macedonschi

Centrul Cultural romanesc din Nurnberg l-a trimis la plimbare pe agentul electoral MacedonschiDistribuie daca iti place!Dupa ce s-a gudurat ca un pudel in calduri in preajma candidatului USR de acum patru ani, Allen Coliban, la Primaria Brasov, exmatriculatul de la FDGR, Cristian Macedonschi, inca se crede buricul Pamantului. Dupa ce Coliban a iesit in decor din administratia locala, "Mace" s-a reorientat imediat. Ca doar nu vorbim in politica despre ... citește toată știrea