Centrul de Afaceri din Bartolomeu scapa de fosa septica

Inaugurat in anul 2019, Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri (CATTIA) nu este nici acum racordata la reteaua publica de canalizare. In prezent, CATTIA, cel mai modern centru de afaceri din Brasov stocheaza apele uzate intr-o fosa septica de mari dimensiuni, cu o capacitate de 25.000 de litri, ce este golita periodic cu ajutorul vidanjelor, iar costurile sunt destul de mari.Aceasta solutie a fost aplicata avand in vedere ca in momentul inaugurarii Centrului de ... citeste toata stirea