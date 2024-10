Centrul de plasament de la Rupea a ramas fara licenta si se defiinteaza. In cladirea ramasa goala se deschide un azil de batrani

Centrul de Plasament ,,Casa Ioana Rupea" care functiona in cadrul Complexului de Servicii Fagaras-Rupea din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov (DGASPC) de desfiinteaza. Asa au decis prin vot consilierii judeteni in sedinta de plen desfasurata luni, 28 octombrie a.c. Desi avea o capacitate de 20 de locuri, erau ocupate doar 8 cu copii cu varste de la 11 la 17 ani, cazati in sistem rezidential. Inchiderea centrului se datoreaza imposibilitatii ... citește toată știrea