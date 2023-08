Centrul de plasament ,,Floare de Colt" din Fagaras, aflat in subordinea DGASPC Brasov, va fi desfiintat incepand cu data de 1 octombrie 2023. Asta daca in plenul CJ Brasov programat pentru data de 31 august a.c. se va aproba proiectul de hotarare initiat in acest sens. Desi Centrul are o capacitate de 40 de locuri, insa de serviciile acestuia beneficiau recent doar 14 persoane."S-a constat ca pentru 10 beneficiari este necesara mentinerea masurii de protectie speciala intr-o casa de tip ... citeste toata stirea