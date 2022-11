Centrul de zi "Astra" implineste 10 ani

Directia de Asistenta Sociala (DAS) Brasov organizeaza vineri, 4 noiembrie, de ora 14.00, "ziua portilor deschise" la Centrul de zi "Astra". Prin acest eveniment, DAS va marca implinirii a 10 ani de la deschiderea centrului."Celor care ne vor trece pragul in aceasta zi, indiferent ca este vorba despre reprezentanti din administratia locala, parinti, fosti si actuali beneficiari, copiii le-au pregatit un moment artistic care sa imprime un aer de sarbatoare in acest Centru in care fiecare zi ... citeste toata stirea