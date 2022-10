Centrul social din Victoria va fi reabilitat cu fonduri PNRR. Proiectul CJ Brasov este de 1,7 milioane de euro

In sedinta ordinara din 30 septembrie, Consiliul Judetean Brasov a aprobat cinci proiecte care vor fi depuse in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei, pe Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice. Doua proiecte vizeaza reabilitarea energetica a unor imobile din patrimoniul judetului, situate in localitatile Victoria si Codlea si aflate in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Un proiect se ... citeste toata stirea