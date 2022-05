Centrul SPA din Predeal nu este gata nici dupa 8 ani

Lucrarile la centrul de agrement au fost incepute acum 8 ani si ar fi trebuit sa dureze un an si jumatate, dar nu sunt gata nici in ziua de astazi. Acum, Primaria Predeal trebuie sa dea inapoi Ministerului Dezvoltarii 5 milioane de lei, pentru ca nu a fost in stare sa termine un proiect care ar fi impulsionat turismul in statiune. Este vorba despre un centru de agrement cu piscine, saune si zone spa inceput in urma cu aproape zece ani, si care ar fi trebuit sa fie gata doi ani mai tarziu.Mai ... citeste toata stirea