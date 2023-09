Sambata, 30 septembrie, de la ora 18.30, la Opera este programat spectacolul "La Cenerentola", de Gioachino Rossini. "Cenusareasa" (in italiana "La Cenerentola ossia La buonta in trionfo") este o opera comica in doua acte, dupa un libret de Jacopo Ferreti. Premiera operei a avut loc la Teatro Valle din Roma, pe 25 ianuarie 1817.Libretul a fost creat in 22 de zile, iar ... citeste toata stirea