"Cerbul" e in santier. O noua "fata", de 2,8 milioane de lei

Cei care au trecut ieri prin Piata Sfatului din Brasov au putut vedea ca fatada restaurantului Cerbul este in lucru.Cu bani de la bugetul local (2,8 milioane de lei), Fundatia pentru Monumente Istorice din Brasov a demarat lucrari de intretinere a fatadei la Casa Negustorilor, una dintre cladirile care tin de Cerbul Carpatin. Cladirea apartine societatii Aro Palace, dar exista un litigiu si, in prima instanta, in noiembrie 2023, aceasta a fost acordata Primariei Municipiului Brasov.Chiar ... citește toată știrea