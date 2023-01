Cercetatori ai UBB Cluj-Napoca: Crocodilii au trait in Romania

Potrivit cercetatorilor de la UBB Cluj-Napoca, o specie preistorica de crocodil a trait in Romania in urma cu 34-48 milioane de ani, pe teritoriul unde se intind astazi, Muntii Fagaras.Un grup de cercetatori ai Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca a demonstrat existenta, pe teritoriul Romaniei, a unei specii de crocodil care a trait aici in trecut si care astazi este prezenta in sud-estul Asiei."Un grup de paleontologi de la Universitatea ... citeste toata stirea