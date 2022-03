Cercetatori romani implicati in gasirea unui tratament pentru o boala de vedere extrem de grava

O echipa de medici de la Universitatea Transilvania din Brasov este implicata, impreuna cu colegi americani in cercetarile care ar trebui sa duca la gasirea unui tratament pentru degenerescenta maculara legata de varsta O boala de vedere frecventa printre persoanele in varsta este degenerescenta maculara legata de varsta. Aceasta inseamna, de exemplu, ca o persoana care sufera de aceasta boala poate vedea conturul unui ceas, dar nu vede cifrele si ce se afla in indicatoarele din interior. ... citeste toata stirea