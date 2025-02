Cercetatorii au descoperit celulele creierului care iti spun sa nu mai mananci

Oamenii de stiinta de la universitatea americana Columbia au descoperit neuroni specializati in creierul soarecilor care le ordona animalelor sa se opreasca din mancat.Desi se stie ca multe circuite de hranire din creier joaca un rol in monitorizarea consumului de alimente, neuronii din aceste circuite nu iau decizia finala care ne opresc din mancat.Neuronii identificati de cercetatorii de la Columbia, un nou element al acestor circuite, sunt localizati in trunchiul cerebral, cea mai veche ... citește toată știrea