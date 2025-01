Cercetatorii se pot inscrie pentru burse de 14.000 de dolari si 3 luni in America

Trei burse "Woodrow Wilson" sunt oferite de Institutul Cultural Roman in 2025 pentru cercetatorii interesati. Acestia pot depune dosarele de candidatura pana la data de 11 februarie, ora 16.00, ora Romaniei, la adresa de email bursaww@icr.ro.Candidatii selectati vor lucra timp de trei luni in cadrul Woodrow Wilson International Center for Scholars, in Washington D.C., unde vor derula activitati de cercetare avansata.Bursele se adreseaza cercetatorilor romani si profesionistilor din domenii ... citește toată știrea